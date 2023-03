Concert Last Order à la Paillote La Paillote Orléans Catégories d’Évènement: Loiret

Concert Last Order à la Paillote La Paillote, 3 juin 2023, Orléans. Concert Last Order à la Paillote Samedi 3 juin, 19h00 La Paillote Entrée libre Last Order est un quatuor orléanais passionné de musique irlandaise.

Il vous propose un répertoire de chansons et airs de danse traditionnels, mais pas que.

Pierre aux flûtes, Christian à l’accordéon, Jacques au chant et à la guitare, Denis au chant et au bouzouki.

vous feront partager leur passion et l’amour de cette musique.

