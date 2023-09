Visite de la pagode Van Hanh La pagode Van Hanh Saint-Herblain Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Saint-Herblain Visite de la pagode Van Hanh La pagode Van Hanh Saint-Herblain, 17 septembre 2023, Saint-Herblain. Visite de la pagode Van Hanh Dimanche 17 septembre, 10h00 La pagode Van Hanh Jauge limitée à 30 personnes à chaque séance – inscription gratuite La pagode Van Hanh

3 rue du Souvenir Français (Porte de Saint-Herblain)

Visite et découverte

• Visites libres sans inscription : de 10 h à 19 h.

• Visites guidées gratuites avec inscription : à 10 h 30, 11 h 30, 16 h 30 et 17 h 30 – durée 1 h

Jauge limitée à 30 personnes à chaque séance – inscription gratuite sur www.vanhanh.fr/patrimoine

La pagode Van Hanh ouvre ses portes pour vous faire découvrir son histoire, son architecture, son jardin, ses statues, la culture bouddhique vietnamienne, ainsi que les gastronomies végétariennes du Vietnam. La pagode Van Hanh 3 rue du Souvenir-Français 44800 Saint-Herblain Saint-Herblain 44800 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « http://www.vanhanh.fr/patrimoine »}] [{« link »: « http://www.vanhanh.fr/patrimoine »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T19:00:00+02:00

