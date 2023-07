Cirque équestre La Pagode Pommerit-le-Vicomte, 19 juillet 2023, Pommerit-le-Vicomte.

Cirque équestre 19 – 30 juillet La Pagode Tarif plein: 10 euros, Enfants jusqu’à 12 ans : 7 euros, Gratuit pour les moins de 5 ans, tarif groupe à partir de 10 personnes: 6 euros. réservation conseillée, jauge limitée .

Volti Subito présente: Le Cirque Ouh La La

Plongez sous le chapiteau et laissez-vous emporter dans un univers où les traditions ancestrales rencontrent la créativité contemporaine.

Au fil des siècles, le cirque a captivé les spectateurs par ses prouesses équestres et ses numéros époustouflants. Le Cirque Ouh là là puise dans cet héritage pour vous offrir une expérience inoubliable. les acrobates équestres, guidés par un Monsieur Loyal aussi extravagant qu’attachant, vous feront revivre les fastes d’antan.

Ce spectacle est bien plus qu’une simple rétrospective. Inspirés par la pataphysique d’Alfred Jarry, les artistes explorent l’absurdité et l’imaginaire débridé du grand auteur. Les numéros souvent décalés mêlent humour, élégance et panache. Ils réinventent les codes du cirque traditionnel pour vous offrir une expérience unique et surprenante.

Le Cirque Ouh La La est une marche en équilibre entre l’héritage des visionnaires du cirque d’autrefois et l’audace des artistes contemporains.C’est une rencontre entre passé et présent, entre tradition et innovation. Nous vous invitons à les rejoindre pour vivre une expérience hors du commun.

C’est quand ?

Du 19 au 23 et du 26 au 30 Juillet.

Les mercredi et dimanche à 17h, Les autres jours à 20h.

C’est où?

A la Pagode, lieu de la Cie Volti Subito

Lieu-dit kerziohent, 22200 Pommerit le Vicomte

La Pagode Kerziohent 22200 Pommerit le Vicomte Pommerit-le-Vicomte 22200 Côtes-d'Armor Bretagne 07 65 50 90 44 http://www.voltisubito.net https://www.facebook.com/profile.php?id=100063648606713 La Pagode, nouvel espace d'accueil de la compagnie vient juste de voir le jour! C'est une magnifique structure auto-portée entièrement dédiée à l'expression des arts équestres chers à la compagnie.. Mais c'est aussi un véritable espace d'accueil du public implanté en zone rurale et qui permet bien sûr à leurs partenaires équins de s'épanouir dans les 5 hectares qui leurs sont dévolus afin de concilier au mieux « vie d'artistes et vie de cheval ». La Pagode permet aussi à des artistes équestres de tous horizons de venir en résidence tout au long de l'année. Parking sur place et accés PMR . Bar sur place.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-19T17:00:00+02:00 – 2023-07-19T18:00:00+02:00

2023-07-30T17:00:00+02:00 – 2023-07-30T18:00:00+02:00

©Isabelle Gueguen