La paghjella et la mimophonie journée de découverte et pratique du chant traditionnel corse Conservatoire d’Orléans Orléans, dimanche 14 avril 2024.

C’est tout un programme qui vous attend lors de cette journée à l’atmosphère méditerranéenne ! Au détour d’une conférence illustrée sous forme de causerie, Nicole Casalonga présentera les spécificités des polyphonies corses ainsi que la mimophonie, une méthode immédiate pour noter, mémoriser, improviser, composer en temps réel des polyphonies vocales ou instrumentales. Une séance de pratique avec l’ensemble vocal Ephémères (dir. Émilie Legroux) viendra clôturer cette excursion sur l’Île de Beauté.

Programme :

10h30-12h30 Conférence-causerie de Nicole Casalonga

12h30-14h30 Buffet partagé avec l’ensemble vocal Ephémères

14h30-16h30 Séance de pratique avec l’ensemble vocal Ephémères et Nicole Casalonga

Date Dimanche 14 avril 2024

Lieu Conservatoire d’Orléans (45)

Inscription https://my.weezevent.com/journee-decouverte-du-chant-traditionnel-corse

Intervenante Nicole Casalonga

Tarif Gratuit sur inscription pour les adhérents Cepravoi (adhésion individuelle requise ou, pour les chef·fe·s de choeur uniquement, possibilité d’utiliser l’adhésion du choeur qu’il·elle dirige)

Le programme vous tente ? Devenez adhérent Cepravoi https://www.cepravoi.fr/pages/adherer-au-cepravoi-pour-la-saison/

