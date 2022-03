La Page musicale ou Francis Poulenc joue chez Germaine Tillion : ÄFO du village à la bibliothèque Bibliothèque Germaine Tillion Paris Catégories d’évènement: île de France

La Page musicale ou Francis Poulenc joue chez Germaine Tillion : ÄFO du village à la bibliothèque Bibliothèque Germaine Tillion, 18 juin 2022, Paris.

de 15h00 à 16h00

gratuit

A l’occasion de la Fête de la musique, la classe de Baptiste Darsoulant du conservatoire municipal Francis Poulenc joue à la bibliothèque Germaine Tillion. Dans le jardin de la bibliothèque, s’il fait beau, c’est à un concert de percussions traditionnelles que l’on est invité. Les élèves de Baptiste Darsoulant, professeur de percussions traditionnelles d’Afrique de l’ouest, vous présenteront des œuvres extraites de leur spectacle. “Äfo du village à la ville” jouée deux saisons au conservatoire. Vous découvrirez la subtilité des polyrythmies des Dumdums et cloches, l’énergie des tambours Djembé. Un voyage en vibration et en union pour simplement passer un bon moment et pourquoi pas… danser. Baptiste Darsoulant est musicien compositeur et professeur de percussions africaines au conservatoire du 16ème arrondissement. Il est spécialisé dans l’accompagnement de la danse. Il porte en héritage la musique métissée enseignée par son père qui l’initia au Djémbé. Né dans la percussion, il s’est perfectionné auprès des plus grands maîtres, notamment Mamady Keïta. C’est un artiste expérimenté de la scène et adepte des performances musicales, entre autres au côté du chorégraphe et réalisateur Smail Kanouté. Il produit également des oeuvres sonores, grandement influencées par ses nombreux voyages, les musiques urbaines ou encore par l’Afrobeat qu’il mixe à son parcours lié aux musiques afro-caribéennes. Son premier disque “Exarcheia Project” est sorti en 2020 avec le groupe “Exarka” dans lequel il joue principalement de la Kora. La Page musicale : Les professeurs et les élèves du conservatoire Francis Poulenc et la bibliothèque Germaine Tillion invitent à une découverte de la musique au cours de rendez-vous réguliers dans l’auditorium de la bibliothèque ou dans le jardin quand il fait beau.

Bibliothèque Germaine Tillion 6 rue du Commandant Schloesing Paris 75016

