Marché hebdomadaire Place du Petit Louvre La Pacaudière Catégories d’Évènement: La Pacaudière

Loire

Marché hebdomadaire Place du Petit Louvre, 1 janvier 2023, La Pacaudière. Producteurs, vêtements, bijoux fantaisies..

2023-01-01 à ; fin : 2023-12-31 . .

Place du Petit Louvre

La Pacaudière 42310 Loire Auvergne-Rhône-Alpes



Producers, clothing, costume jewellery. Productores, ropa, bisutería. Produzenten, Kleidung, Modeschmuck. Mise à jour le 2017-01-06 par Office de Tourisme du Roannais

Détails Catégories d’Évènement: La Pacaudière, Loire Autres Lieu Place du Petit Louvre Adresse Place du Petit Louvre Ville La Pacaudière Departement Loire Lieu Ville Place du Petit Louvre La Pacaudière

Place du Petit Louvre La Pacaudière Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la pacaudiere/

Marché hebdomadaire Place du Petit Louvre 2023-01-01 was last modified: by Marché hebdomadaire Place du Petit Louvre Place du Petit Louvre 1 janvier 2023 Place du Petit Louvre La Pacaudière

La Pacaudière Loire