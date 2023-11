Mariage à risques espace créatif Noëtika La Pacaudière, 3 décembre 2023, La Pacaudière.

Mariage à risques espace créatif Noëtika La Pacaudière Dimanche 3 décembre, 17h30

2023-12-03 17:30 Un coup de foudre peut masquer bien des surprises… Dimanche 3 décembre, 17h30 1

« On peut connaître l’amour à tout âge et Cupidon peut décocher ses flèches à tout moment.

Si la première rencontre de Lucy et John est un peu « chaotique » et bien qu’ils aient été tout deux fortement éprouvés par la vie, l’attirance réciproque va être foudroyante.

Mais, ce rapide bouleversement de leurs vies leur a t-il laissé le temps de bien se connaître ?

N’y a t-il pas des zones d’ombre.?

Une comédie hors du temps qui vous réjouira par son rythme et ses répliques percutantes »

espace créatif Noëtika 292 route de Paris 42310 La Pacaudière La Pacaudière 42310 Loire