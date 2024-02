Là où Jeux te rencontre – Compagnie Rev3rso La Péniche Didascalie Ramonville-Saint-Agne, dimanche 24 mars 2024.

Là où Jeux te rencontre – Compagnie Rev3rso Spectacle de danse contemporaine Tout Public

Dès 5 ans – Spectacle familial

Durée 45 min Dimanche 24 mars, 16h00 La Péniche Didascalie Tarif 12€ / Tarif réduit et Billet Pleins Feux 9€ / Tarif -12ans 7€

Synopsis :

Puis un, puis deux, puis trois. Des personnages hors du commun se croisent, se bousculent, se découvrent, se jouent les uns des autres pour écrire ensemble leur propre règles du jeu. Un régal pour vos yeux, une douce harmonie pour vos oreilles, un moment de pure détente et de poésie.

En résumé, c’est toute l’histoire de la rencontre de leur trio déjantés, mais pas trop, avec une bonne dose d’humour et d’émotion.

Note d’intention :

Dans cette pièce ludique 3 personnages vont traverser l’espace et se rencontrer au gré du hasard créant ainsi leur relation, leur évidente complicité, tissant peu à peu des liens par le biais du jeu et de la danse, impulsé par les notes du clavier et une touche d’humour.

Danseuses et chorégraphes : Christelle CALESTROUPAT et Déborah PAUTRAT

Musicien clavier et tambour à langue, compositions : Sébastien MAÏMIR

Conception du spectacle : Christelle CALESTROUPAT, Déborah PAUTRAT, Sébastien MAÏMIR

Pour plus d’informations :

Page Facebook : https://www.facebook.com/Cie-Rev3rso-100712752440377/?ref=pages_you_manage

Site internet : https://compagnie-de-danse-contemporaine-rev3rso.business.site

La Péniche Didascalie Port Sud, Rue Federico Garcia Lorca, 31520 Ramonville-Saint-Agne Ramonville-Saint-Agne 31520 Haute-Garonne Occitanie

spectacle danse