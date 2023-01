Là où je croyais être il n’y avait personne Le CENTQUATRE – PARIS, 18 janvier 2023, Paris.

Du mercredi 18 janvier 2023 au jeudi 19 janvier 2023 :

mercredi, jeudi, samedi

de 19h00 à 20h15

. payant

De 8 € à 15 €

Entre candeur, facéties et désillusion, deux personnages en quête de hauteur et d’inspiration pour une digression loufoque et virtuose sur la création littéraire.

Prix du jury Impatience 2021

dans le cadre du Festival Les Singulier·es 2023

Mettre ses pas dans ceux de Marguerite Duras, embrasser son regard sur le monde et comprendre son geste créatif, c’est l’ambitieuse méthodologie que se fixent, vaille que vaille, Ange et Bert (les alter ego d’Anaïs Muller et Bertrand Poncet). Ils se lancent dans l’écriture d’une histoire, celle d’une sœur qui avoue son amour à son frère. Tandis qu’ils sont perdus dans les affres de la création littéraire, Sainte Marguerite va bientôt leur porter secours.

Prix du jury de la 13e édition du festival Impatience 2021, Là où je croyais être il n’y avait personne est le deuxième volet des Traités de la Perdition imaginés par Anaïs Muller et Bertand Poncet. On y retrouve leur humour décalé et pince-sans-rire, leur goût pour les frictions entre fiction et réalité, ainsi que leurs personnages d’Ange et Bert, aux prises avec la vie et le monde, sur lesquels se pose leur regard à la fois absurde, léger et touchant.

Le CENTQUATRE – PARIS 5 rue Curial 75019 Paris

