La Orquesta Informal, 24 juin 2022

La Orquesta Informal

2022-06-24 – 2022-06-24

6 6 La Orquesta Informal est un « groupe-orchestre » itinérant qui mélange les instruments et les rythmes latins aux couleurs de la musique tzigane européenne. Ainsi, ils jouent entre rumba, ska, cumbia, balkanbeat et rock, proposant un son festif métis et mondain qui unit les frontières et les cultures.



« Nous sommes tous les mêmes, sous les rayons du Soleil » (El Sol, Mestizonando 2018).

Le groupe commence à la fin de 2009 à Rosario, en Argentine, faisant des présentations constamment dans leur ville et beaucoup d’autres, ainsi que des tournées au Brésil et en Uruguay jusqu’en 2018, puis ils migrent vers l’Europe en donnant des spectacles dans des Festivals internationaux, des salles et des pubs, couvrant 7 Pays : Russie, Finlande, Espagne, France, Italie, Suisse et Allemagne. Dans cette tournée, le groupe commence à travailler avec le producteur international Sudestada Sounds (Onda Vaga, Bersuit Vergarabat, El Plan de la Mariposa, etc).



Le groupe a sorti son premier album studio « Viajando » en 2016 grâce au soutien de l’Institut national de la musique argentine (INAMU) et lors de leur tournée #Europeando 2018, leur 2e œuvre : « Mestizonando ».

La Orquesta Informal sur la scène du Molotov le 24 juin !

