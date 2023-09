La Obra de Mariano Pensotti Théâtre de la Cité internationale. Paris, 23 octobre 2023, Paris.

Du lundi 23 octobre 2023 au jeudi 26 octobre 2023 :

lundi

de 20h00 à 21h35

mardi

de 20h00 à 21h35

mercredi

de 19h00 à 20h35

jeudi

de 19h00 à 20h35

.Tout public. A partir de 14 ans. payant

1962. Simon Frank, juif polonais rescapé des camps, arrive en Argentine. Sur sa propriété, il reconstitue la maison où il vivait à Varsovie. Non pour l’habiter, mais pour y jouer, à l’attention de ses nouveaux compatriotes, sa vie d’avant, sa vie d’Europe. D’année en année, la pièce prend de l’ampleur : c’est tout un village Potemkine qui sort de terre. Frank enrôle les habitants du lieu pour y recréer, en même temps que l’histoire de sa vie, les drames du continent européen. 2006. La police débarque et rompt le charme : Simon Frank n’est pas Simon Frank. 2020. Walid Mansour, metteur en scène européen, se rend sur place, et interroge les témoins de cette étrange imposture. Réflexion sur les pouvoirs de l’affabulation, la force de l’illusion, les intermittences de la vérité, La Obra dévoile un monde où l’on ne sait plus distinguer les victimes des bourreaux.

Théâtre de la Cité internationale. 21 A Bd Jourdan 75014 Paris

© Nurith-Wagner-Strauss