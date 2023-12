Inauguration La Numéro 3 Riec-sur-Bélon Catégories d’Évènement: Finistère

Inauguration Jeudi 18 janvier 2024, 19h00 La Numéro 3

Début : 2024-01-18T19:00:00+01:00 – 2024-01-18T22:00:00+01:00

Le festival Taol Kurun est organisé par l'association Ti ar vro Bro Kemperle accompagnée par son réseau d'associations adhérentes et de nombreux partenaires institutionnels. À l'occasion de l'inauguration aura lieu une projection de films des éditions précédentes… La Numéro 3 3 rue du presbytère, Riec-sur-Bélon Riec-sur-Bélon 29340 Finistère Bretagne

