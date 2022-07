La nuit verte – Le collectif serres Parc du Grand Blottereau, 9 juillet 2022, Nantes.

2022-07-09

Horaire : 18:00 00:00

Gratuit : oui

Première exploration botanique du parc du Grand Blottereau avec les membres du Collectif SERRES et leurs invités.De 18h à 00h, Il vous invite à grimper, danser, contempler, voyager, dessiner et rêver avec les grands arbres et les petites herbes folles du parc. Venez passer du jour à la nuit et de l’art aux sciences.Événement et animation gratuite. Venez grimper dans les arbres pour une sieste perchée dans des hamacs suspendus. A partir de 18h. Venez danser sur la Pop Végétale de Labotanique (à 20h30) ou sur le solo électro percussif de Montaag (à 19h00), Venez visiter les Serres tropicales à la lampe torche, en continue de 18h à 00h. Venez discuter des plantes avec des chercheurs en histoire, anthropologie, psychologie, philosophie de Nantes Université. A partir de 18h. Venez écouter les contes de Frédéric Soulard de Belle de Bitume, pour les petits et les grands (à partir de 18h). Venez créer et admirer des photos, des aquarelles, des cyanotypes. A partir de 18h. Venez enfin voyager autour du monde avec la première projection d’un documentaire de création : km18905 (à 23h). Bref, venez avec votre pic-nic profiter de l’été, de la nuit, du parc et de tous les vivants qui l’habitent. Pensez à votre lampe-torche !

Parc du Grand Blottereau Doulon – Bottière Nantes 44300

02 40 41 90 00 http://www.jardins.nantes.fr