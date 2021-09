Villeneuve-d'Ascq Église Saint-Sébastien Nord, Villeneuve-d'Ascq LA NUIT TRANSFIGUREE Église Saint-Sébastien Villeneuve-d'Ascq Catégories d’évènement: Nord

Église Saint-Sébastien, le samedi 9 octobre à 20:00

la nuit transfigurée ——————– ### Saison “Méditerranée” – un concert Quatuor en Liberté Un concert monumental (report de la saison passée) que le quatuor Akilone et leurs amis offrent avec la Nuit transfigurée, le formidable sextuor à cordes de Schoenberg qui illumine la nuit et évoque la rédemption de l’amour, sur le beau texte du poète Richard Dehmel. Nous accompagnerons Beethoven vers sa nuit musicale, avec l’opus 131, le rêve de tout organisateur de concert, le quatuor emblématique du compositeur. Une musique rédemptrice dans tous les sens du terme.

12/8 €

Le quatuor Akilone et leurs amis proposent deux chefs d'oeuvre de la musique de chambre : le sextuor La nuit transfigurée de Schoenberg et le quatuor opus 131 de Beethoven. Un concert exceptionnel Église Saint-Sébastien 1735 Place de la République, 59650 Villeneuve-d'Ascq

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-09T20:00:00 2021-10-09T21:30:00

