La Selle-la-Forge Orne La Selle-la-Forge Le CEN Normandie, en partenariat avec Flers Agglo, vous invite à participer à une soirée de découverte des papillons de nuit. À la lumière des lampes torches, laissez-vous éblouir par les splendeurs cachées de ces noctambules ailés. Ocres, roses ou verts, redécouvrez toutes les couleurs de ces papillons méconnus et apprenez à les identifier et les inventorier. Informations pratiques :

Équipez-vous de chaussures de marche et de vêtements adaptés à la météo.

