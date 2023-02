LA NUIT SALSA Papucho y su Manana Club L’ARCHIPEL – EL MEDIATOR PERPIGNAN Catégories d’Évènement: Perpignan

LA NUIT SALSA Papucho y su Manana Club L’ARCHIPEL – EL MEDIATOR, 4 mars 2023, PERPIGNAN. LA NUIT SALSA Papucho y su Manana Club L’ARCHIPEL – EL MEDIATOR. Un spectacle à la date du 2023-03-04 à 21:00 (2023-03-04 au ). Tarif : 17.0 à 17.0 euros. Ouverture des portes 20h Foodtruck sur place / Terrasse 20h30 cours de salsa Suelta tous niveaux avec Yamiley (club) 21h30 dj set Lilimba (salle) 22h30 Concert de Papucho y Manana Club ! (salle) 0h00 dj set Lilimba “100% Musica Cubana” (club) Votre billet est ici L’ARCHIPEL – EL MEDIATOR PERPIGNAN Av du Général Leclerc Pyrnes-Orientales Ouverture des portes 20h

