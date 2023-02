La nuit romantique Eguisheim Catégories d’Évènement: Eguisheim

Haut-Rhin La ville d’Eguisheim participe cette année à la Nuit Romantique des Plus Beaux Villages de France. Dès 19h00, la cité plongera dans une ambiance feutrée et intimiste, de quoi en profiter pour redécouvrir la vieille ville sous les lumières des lanternes et bougies mises en place aux fenêtres par les habitants à découvrir en se baladant dans la Ronde d’Eguisheim. A cette occasion les commerçants ouvriront leurs portes jusqu’à 22h. Des chanteurs et musiciens animeront les rues et places du village. Les vignerons vous attendront quant à eux sur la place du Château St Léon ou vous pourrez déguster une coupe de crémant. L’Harmonie d’Eguisheim vous attendra sur la place du Marché aux Saules à partir de 20h pour un concert romantique et le groupe Black Maze sur la place du Général de Gaulle. Le soir venu, les restaurants du village vous accueilleront dans une atmosphère romantique avec un menu dédié. Avis à tous les amoureux du romantisme. La ville d’Eguisheim participe cette année à la Nuit Romantique des Plus Beaux Villages de France. Eguisheim

