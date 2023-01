LA NUIT ROMANTIQUE DES PLUS BEAUX VILLAGES DE FRANCE Sainte-Suzanne-et-Chammes Sainte-Suzanne-et-Chammes Sainte-Suzanne-et-Chammes Catégories d’Évènement: Mayenne

LA NUIT ROMANTIQUE DES PLUS BEAUX VILLAGES DE FRANCE Sainte-Suzanne-et-Chammes, 24 juin 2023
PLace Ambroise de Loré Rdv devant la Cabane
Sainte-Suzanne-et-Chammes Mayenne

2023-06-24 – 2023-06-24

Mayenne Sainte-Suzanne-et-Chammes Au programme

– Rdv à 20h30 devant la Cabane

– Départ à 21h00, accompagnement jusqu’au Manoir de Sainte-Suzanne et la cour du château pour écouter de la musique Romantique et des lectures poétiques. Animation organisée par l’association Médiéville 53 Soirée romantique au clair de lune, contée, théâtralisée et musicale +33 6 08 22 57 09 Rdv devant la Cabane PLace Ambroise de Loré Sainte-Suzanne-et-Chammes

