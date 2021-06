Sainte-Suzanne-et-Chammes Sainte-Suzanne-et-Chammes 53270, Sainte-Suzanne-et-Chammes LA NUIT ROMANTIQUE DES PLUS BEAUX VILLAGES DE FRANCE Sainte-Suzanne-et-Chammes Sainte-Suzanne-et-Chammes Catégories d’évènement: 53270

Sainte-Suzanne-et-Chammes

LA NUIT ROMANTIQUE DES PLUS BEAUX VILLAGES DE FRANCE Sainte-Suzanne-et-Chammes, 26 juin 2021-26 juin 2021, Sainte-Suzanne-et-Chammes. LA NUIT ROMANTIQUE DES PLUS BEAUX VILLAGES DE FRANCE 2021-06-26 – 2021-06-26 Rdv devant la Cabane Place Ambroise de Loré

Sainte-Suzanne-et-Chammes 53270 Programme de la soirée:

– Départ 20h00 devant la Cabane Place Ambroise de Loré, lecture d’un texte romantique par Franck et Edwige (Ferté Clairbois).

– 20h30 Rue Henri IV/Place Ambroise de Loré Cuivres : Sonneries et différents airs

Place Hubert II de Beaumont Cuivres : morceaux choisis.

Entrée du Château Cuivres : appel à se rassembler.

Face au donjon Poèmes héraldiques en vers lus par Gilles Raab. Saynète : duel d’épées.

Jardins du Manoir Trio de musique renaissance Lectures poétiques.

La chorale du Chœur de la Cité pourrait y proposer une ou deux chansons de son répertoire. Soirée organisée par Médiéville 53 Programme de la soirée:

– Départ 20h00 devant la Cabane Place Ambroise de Loré, lecture d’un texte romantique par Franck et Edwige (Ferté Clairbois).

– 20h30 Rue Henri IV/Place Ambroise de Loré Cuivres : Sonneries et différents airs

Place Hubert II de Beaumont Cuivres : morceaux choisis.

Entrée du Château Cuivres : appel à se rassembler.

Face au donjon Poèmes héraldiques en vers lus par Gilles Raab. Saynète : duel d’épées.

Jardins du Manoir Trio de musique renaissance Lectures poétiques.

La chorale du Chœur de la Cité pourrait y proposer une ou deux chansons de son répertoire. Soirée organisée par Médiéville 53 dernière mise à jour : 2021-06-10 par

Détails Catégories d’évènement: 53270, Sainte-Suzanne-et-Chammes Étiquettes évènement : Autres Lieu Sainte-Suzanne-et-Chammes Adresse Rdv devant la Cabane Place Ambroise de Loré Ville Sainte-Suzanne-et-Chammes lieuville 48.09756#-0.35095