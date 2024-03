La nuit romantique des Plus Beaux Villages de France Rue des Augustins Mortemart, samedi 22 juin 2024.

La nuit romantique des Plus Beaux Villages de France Rue des Augustins Mortemart Haute-Vienne

Chaque année, la nuit du samedi qui suit le solstice d’été, « Les Plus Beaux Villages de France » s’animent en lumières, en musique et en animations romantiques, pour le plus grand plaisir des couples, familles et amis…En 2024, Mortemart réserve de nouvelles surprises lors d’une soirée romantique inédite dans et autour du cloître de l’ancien Couvent des Augustins. En avant-première concert Maloutt, saynètes poétiques, cocktail-dégustation dînatoire, retraite aux flambeaux. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-22 19:00:00

fin : 2024-06-22 23:30:00

Rue des Augustins Ancien Couvent des Augustins

Mortemart 87330 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine mairiemortemart@wanadoo.fr

L’événement La nuit romantique des Plus Beaux Villages de France Mortemart a été mis à jour le 2024-03-12 par SPL Terres de Limousin