Ségur-le-Château Ségur-le-Château Corrèze, Ségur-le-Château La Nuit Romantique à Ségur-le-Château Ségur-le-Château Ségur-le-Château Catégories d’évènement: Corrèze

Ségur-le-Château

La Nuit Romantique à Ségur-le-Château Ségur-le-Château, 26 juin 2021-26 juin 2021, Ségur-le-Château. La Nuit Romantique à Ségur-le-Château

Ségur-le-Château, le samedi 26 juin à 16:00

A partir de 16h, Ségur-le-Château se met dans l’ambiance avec une animation musicale et costumée au coeur du village. C’est le moment des séances photos souvenirs… Vers 17h30, le Choeur d’hommes « Les Choeurs de Loup » (chant chorale) interprèteront un répertoire romantique sur les rives de l’Auvézère La Compagnie du Sûr Saut assurera encore cette année l’animation du village avec une petite pièce de théâtre de 45 mn, spécialement adaptée pour la soirée, qu’elle jouera à partir de 18h 30, juste avant l’entrée en scène des restaurateurs à 19h, pour un dîner aux chandelles. Enfin, à 21h, les Cuivres de Rocamadour entreront sur scène pour leur concert sur les rives de l’Auvézère.

Entrée libre. Réservation dans les restaurants.

Ambiance romantique en costumes d’époque, concerts et théâtre. Ségur-le-Château Ségur-le-Château Ségur-le-Château Corrèze

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-26T16:00:00 2021-06-26T23:00:00

Détails Catégories d’évènement: Corrèze, Ségur-le-Château Étiquettes évènement : Autres Lieu Ségur-le-Château Adresse Ségur-le-Château Ville Ségur-le-Château lieuville Ségur-le-Château Ségur-le-Château