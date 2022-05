La Nuit Romantique à Monpazier Monpazier Monpazier Catégories d’évènement: Dordogne

A l'occasion de la Nuit Romantique des Plus Beaux Villages de France, l'office de tourisme et ses partenaires vous proposent une soirée exceptionnelle ! Les restaurateurs du village accueilleront les visiteurs en conséquence (bougies sur les tables, menus spéciaux, coktails). L'évènement continuera avec une visite nocturne aux flambeaux accompagnée un guide costumé qui vous fera voyager dans la bastide illuminée de 500 bougies. Venez nombreux !

