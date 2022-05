La nuit romantique à Beuvron-en-Auge Beuvron-en-Auge Beuvron-en-Auge Catégories d’évènement: Beuvron-en-Auge

Beuvron-en-Auge, le samedi 25 juin à 18:00

Venez vivre une nuit romantique dans l’un des Plus Beaux Villages de France de Normandie : Beuvron-en-Auge, situé au coeur du Pays d’Auge dans un paysage bucolique, avec ses belles maisons à colombages. Sur les airs endiablés d’un orchestre de jazz “The Silver Roosters”, et dans un cadre enchanteur sur la place du village, vous pourrez profiter d’un cocktail normand d’été offert. Prolongez votre soirée par un dîner poétique concocté spécialement pour l’occasion par les restaurateurs du village. Un moment insolite à ne pas manquer !

Cocktail gratuit, menus romantiques

Venez vivre une nuit romantique à Beuvron-en-Auge ! Sur les airs endiablés d'un orchestre de jazz, vous pourrez profiter d'un cocktail normand d'été offert et prolonger votre soirée lors d'un dîner.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-25T18:00:00 2022-06-25T23:59:00

