LA NUIT RÊVÉE D’UN SONGE Couffoulens A.D.T. de l'Aude / ADT 11 Catégories d’Évènement: Aude

Couffoulens

LA NUIT RÊVÉE D’UN SONGE, 26 août 2023, Couffoulens A.D.T. de l'Aude / ADT 11 . LA NUIT RÊVÉE D’UN SONGE 5 Route de Pomas Couffoulens Aude

2023-08-26 20:30:00 20:30:00 – 2023-08-26 Couffoulens

Aude « Le vieux monde se meurt, le nouveau monde tarde à apparaître et dans ce clair-obscur surgissent les monstres » – Antonio Gramsci La nuit rêvée d’un songe est une pièce librement inspirée du Songe d’une nuit d’été de Shakespeare.

Le songe d’une nuit d’été raconte l’histoire d’un couple obligé de fuir l’autorité patriarcale pour vivre son amour. Ils se réfugient dans une forêt où un conflit à lieu entre Obéron et Titania, la reine des fées. La forêt est chamboulée pour le bouleversement climatique que provoque leur dispute. Le Songe d’une nuit d’été, avec féérie et humour, interroge notre société étriquée et destructrice. Dans la nuit rêvée d’un songe, une joyeuse troupe de théâtre adapte la pièce de Shakespeare. Entre mythologie grecque et légendes audoises, on y voit le spectacle en train de se créer, la magie du théâtre rejoindre la magie de l’histoire. theatredanslesvignes@orange.fr +33 4 68 72 30 55 Couffoulens

dernière mise à jour : 2023-02-07 par A.D.T. de l’Aude / ADT 11

Détails Catégories d’Évènement: Aude, Couffoulens Autres Lieu Couffoulens Adresse 5 Route de Pomas Couffoulens Aude A.D.T. de l'Aude / ADT 11 Ville Couffoulens A.D.T. de l'Aude / ADT 11 lieuville Couffoulens Departement Aude

Couffoulens Couffoulens A.D.T. de l'Aude / ADT 11 Aude https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/couffoulens a.d.t. de l'aude / adt 11 /

LA NUIT RÊVÉE D’UN SONGE 2023-08-26 was last modified: by LA NUIT RÊVÉE D’UN SONGE Couffoulens 26 août 2023 5 Route de Pomas Couffoulens Aude A.D.T. de l'Aude / ADT 11 Aude Couffoulens

Couffoulens A.D.T. de l'Aude / ADT 11 Aude