La Nuit Remue, soirée littéraire Bibliothèque Marguerite Audoux, 17 juin 2023, Paris.

Le samedi 17 juin 2023

de 18h00 à 22h30

.Tout public. gratuit

Entrée libre, réservation recommandée au 01 44 78 55 20

Le collectif littéraire Remue.net organise la 15ème édition de la Nuit Remue, soirée de lecture qui réunira une douzaine d’auteurs et autrices pour des lectures brèves de textes récents, le samedi 17 juin 2023 à partir de 18h à la Bibliothèque Audoux (Paris 3ème).

Conçue sous le signe des échanges entre

littérature, arts visuels & sonores (écriture à la lisière, pièces

poétiques sonores et vidéos), cette soirée accueillera en trois temps

:

Samantha Barendson

Sereine Berlottier

Zoé Besmond de

Senneville

Hélène Gaudy

Perrine Le Querrec

Jérémy Liron

Christophe Manon

Xavier Mussat

Oliver Rohe

Violaine Schwartz

Laurence Werner David

Créé

par l’écrivain François Bon en 1997, remue.net se veut un espace de création

littéraire en relation avec les autres arts et les formes de création que

permet le numérique. C’est aussi un collectif dont les membres ont en commun

l’idée de la littérature comme acte et capacité de dire et d’inventer, récit du

réel de ce monde dans lequel nous vivons et que nous avons en partage. Les

« Nuits » organisées, en hommage à Henri Michaux, depuis 2006, ont

pour but de faire découvrir et dialoguer les voix amies de la revue.

Pour plus

d’informations :

Bibliothèque Marguerite Audoux

10, rue Portefoin 75003 Paris

01 44 78 55 20

bibliotheque.marguerite-audoux@

paris.fr

Remue.net

https://remue.net/nuits-remue

