Paris Le Wanderlust île de France, Paris La Nuit Rap & R’n’B Le Wanderlust Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

La Nuit Rap & R’n’B Le Wanderlust, 23 octobre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Du 23 octobre au 18 décembre 2021 :

samedi de 23h à 5h

payant

Les nuits sont de retour !!! En mars 2020, quand la crise sanitaire nous est tombée dessus, les Nuits d’hiver étaient devenues le rendez-vous le plus apprécié de tous les amateurs de rap, r’n’b, afrobeat & dancehall … Le Covid nous a séparé alors que le love entre nous était hyper intense, donc nous vous avons proposés les nuits d’été auxquelles vous avez répondu présents ! On continue sur cette lancée en vous proposant les nuits, une soirée clubbing en plein-air sur la terrasse du Wanderlust pour profiter en mode rap & r’n’b Événements -> Soirée / Bal Le Wanderlust 32 quai d’Austerlitz Paris 75013

6 : Quai de la Gare (375m) 5, 10 : Gare d’Austerlitz (571m)

Contact : Make it Clap +33 7 52 02 64 39 rsvp@micagency.com https://www.facebook.com/Makeitclapagency Événements -> Soirée / Bal Musique

Date complète :

2021-10-23T23:00:00+02:00_2021-10-24T05:00:00+02:00;2021-10-30T23:00:00+02:00_2021-10-31T05:00:00+01:00;2021-11-06T23:00:00+01:00_2021-11-07T05:00:00+01:00;2021-11-13T23:00:00+01:00_2021-11-14T05:00:00+01:00;2021-11-20T23:00:00+01:00_2021-11-21T05:00:00+01:00;2021-11-27T23:00:00+01:00_2021-11-28T05:00:00+01:00;2021-12-04T23:00:00+01:00_2021-12-05T05:00:00+01:00;2021-12-11T23:00:00+01:00_2021-12-12T05:00:00+01:00;2021-12-18T23:00:00+01:00_2021-12-19T05:00:00+01:00

illustration facebook

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Le Wanderlust Adresse 32 quai d'Austerlitz Ville Paris lieuville Le Wanderlust Paris