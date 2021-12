île de France La nuit peut tomber à tout moment Catégorie d’évènement: île de France

Le CWB|Paris vous invite à son cycle Plateaux Phoniques afin de découvrir la fiction radiophonique « La nuit peut tomber à tout moment » de Christophe Rault, adaptation du spectacle « Zoo, petit éloge de l’imperfection » de Jean Lepeltier, produite par Radio MA. La montagne. Les lacs Roberts. Trois petits lacs calmes et tranquilles. Jean-Jean attend un public pour lui tenir la main, accompagné de Pédro, son assistant personnel. Gioia s’entraine avec les nombres dans la montagne et Grégoire se souvient du passé dans un nœud coulissant. Trois personnages qui parlent tout seuls dans leur petite discothèque abandonnée. Fatalement, ils s’attirent comme les galaxies qui dansent entre elles. L’histoire d’une solitude partagée dans un monde trop moderne, trop rapide. Contact : 0153019696 reservation@cwb.fr https://cwb.fr/agenda/cycle-plateaux-phoniques-la-nuit-peut-tomber-a-tout-moment Date complète :

