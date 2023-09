La Nuit One Piece s’invite au Divan ! Librairie Le Divan Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Le vendredi 29 septembre 2023

de 19h00 à 21h00

Tout public. gratuit

Le vendredi 29 septembre, venez participer au lancement du tome 105 de One Piece ! Des énigmes à résoudre, et des cadeaux à gagner ! Venez découvrir One Piece tome 105 aux éditions Glénat. À l’occasion du lancement du tome 105, participez à la Nuit One Piece au Divan !

À travers la librairie, saurez-vous relever les différents défis qui vous seront proposés ? Au programme : Concours de cosplays, des quiz, des activités de coloriage et dessin… Et surtout de la bonne humeur ! Des goodies et surprises vous attendent au détour des épreuves ! Cosplayers bienvenus pour cette animation ! Vente en avant-première du Tome 105 à partir de 21h Librairie Le Divan 203 rue de la Convention 75015 Paris Contact : https://www.librairie-ledivan.com/agenda-143399/la-nuit-one-piece-s-invite-au-divan-/ +33153689068 https://www.facebook.com/divanlibrairie/ https://www.facebook.com/divanlibrairie/ https://www.eventbrite.fr/e/billets-la-nuit-one-piece-sinvite-au-divan-librairie-une-animation-inedite-722542322537?aff=oddtdtcreator

