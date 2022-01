« La nuit, on lit… » écoutez les extraits de romans, les poésies lus par les amateurs de lecture du lycée Lycée Charles Nodier Dole Catégories d’évènement: Dole

Jura

du samedi 22 janvier au dimanche 23 janvier à Lycée Charles Nodier « La nuit, on lit… » est un nouveau podcast sur la webradio du lycée ; on y trouve de courtes lectures « sonores » proposées par les élèves et professeurs du lycée amateurs de littérature Lycée Charles Nodier 6 grande rue 39100 Dole Dole Azans Jura

2022-01-22T10:00:00 2022-01-22T23:59:00;2022-01-23T10:00:00 2022-01-23T23:59:00

