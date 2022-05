La nuit… monstre ! Musée de Préhistoire de Solutré, 14 mai 2022 19:00, Solutré-Pouilly.

Nuit des musées La nuit… monstre ! Musée de Préhistoire de Solutré Samedi 14 mai, 19h00

Approchez ! N’ayez pas peur ! Les monstres de Jean Fontaine et les surprises réservées par l’équipe du Grand Site de France de Solutré vous surprendront au cours de cette nuit au musée…

**La nuit… monstre !**

Approchez ! N’ayez pas peur ! Pénétrez dans les entrailles de

la terre et venez rencontrer les êtres étranges qui habitent

l’obscurité dans l’exposition du sculpteur Jean Fontaine…

Surprises musicales, visites animées et jeux rythmeront votre

soirée. Petits ou grands, laissez-vous emporter et découvrez le

Musée de Préhistoire comme vous ne l’avez jamais vu !

**À partir de 19h : les petits monstres**

– Les élèves de Vergisson vous présentent leurs créations

monstrueuses en argile, accompagnés par le sculpteur Jean

Fontaine.

– Pour les petits préhistos : conte en image _Le voyage de Tarandro_.

**À partir de 20h30 : de surprise en surprise**

– Visites de l’exposition _L’Après Histoire_ avec le sculpteur Jean

Fontaine.

– Découverte surprise des trésors des collections.

– Énigmes, lectures et surprises musicales.

– Rallye-photos thématique en direct sur Instagram,

avec des lots à gagner !

**À partir de 21h : éclairer les ténèbres**

– Découverte des techniques d’allumage du feu dans la

Préhistoire, émerveillement garanti devant la naissance de la

fleur rouge !

Gratuit

Accès libre, sans réservation

Prévoir une lampe de poche pour le retour au parking

Situé au pied même de la Roche de Solutré, le Musée présente les collections d’un des plus riches gisements préhistoriques d’Europe ; un site de chasse fréquenté depuis plus de 50 000 ans par des hommes qui sont venus chasser,

dépecer et boucaner des milliers de chevaux et de rennes. Il reste à cet emplacement une accumulation d’ossements à l’origine de la légende des chevaux précipités par les chasseurs depuis le sommet de la Roche.

Aménagé sur le célèbre gisement archéologique, le Jardin archéologique et botanique permet de découvrir, sur une superficie d’environ 13 000 m², une grande variété d’espèces végétales caractéristiques du milieu naturel ainsi que les résultats essentiels des recherches archéologiques.

Un sentier balisé vous conduit à travers un parcours ponctué de huit stations.

Parking de la Roche (gratuit)

http://www.rochedesolutre.com https://www.facebook.com/rochedesolutre/

La Roche car park (free) Free entry within the limit of available places Saturday 14 May, 19:00

Located at the very foot of the Roche de Solutré, the Museum presents the collections of one of the richest prehistoric deposits in Europe; a hunting site frequented for more than 50,000 years by men who came to hunt, skin and boucaner thousands of horses and reindeer. There remains at this site an accumulation of bones at the origin of the legend of the horses precipitated by the hunters from the summit of the Rock. The Archaeological and Botanical Garden, located on the famous archaeological site, offers an area of approximately 13,000 m², an opportunity to discover a wide variety of plant species characteristic of the natural environment and the essential results of archaeological research. A marked path leads you through a path punctuated by eight stations.

¡Por la noche… monstruo!

¡Acercaos! ¡No tengáis miedo! Penetrad en las entrañas de

la tierra y ven a conocer a los seres extraños que habitan

la oscuridad en la exposición del escultor Jean Fontaine…

Sorpresas musicales, visitas animadas y juegos marcarán su ritmo

noche. Grandes o pequeños, déjate llevar y descubre el

¡Museo de Prehistoria como nunca lo has visto!

A partir de las 19:00: los pequeños monstruos

Los alumnos de Vergisson les presentan sus creaciones

monstruosas de arcilla, acompañadas por el escultor Jean

Fontaine.

Pour les petits préhistos: cuento en imagen El viaje de Tarandro.

A partir de las 20:30: de sorpresa en sorpresa*

Visitas a la exposición La Post-historia con el escultor Jean

Fontaine.

Descubrimiento sorpresa de los tesoros de las colecciones.

Puzles, lecturas y sorpresas musicales.

Fotos temáticas en vivo en Instagram,

¡con premios que ganar!

A partir de las 9:00: Iluminar la oscuridad

Descubrimiento de las técnicas de encendido del fuego en la

Prehistoria, maravilla garantizada ante el nacimiento de la

flor roja!

Gratis

Acceso libre, sin reserva

Proporcionar una linterna para volver al estacionamiento

Entrada libre y gratuita dentro de los límites de las plazas disponibles Sábado 14 mayo, 19:00

Chemin de la Roche 71960 Solutré-Pouilly 71960 Solutré-Pouilly Bourgogne-Franche-Comté