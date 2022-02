La nuit moins noire que l’homme Aix-en-Provence Aix-en-Provence Catégories d’évènement: Aix-en-Provence

Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône Ordinairement sources de lumière lorsque la nuit s’étend sur nos rues, les lanternes de ville furent détournées de leur fonction d’éclairage urbain lors de la révolution française pour servir aux exécutions sommaires par pendaison. C’est à partir de cet usage surprenant, contemporain du monument Joseph Sec, que l’installation La nuit moins noire que l’homme entend livrer une expérience sensible, critique et poétique des excès de la vindicte populaire. A l’occasion d’Une cinquième saison, Arts Vivants met en lumière le monument Joseph Sec, trop peu connu des Aixois. Pierre Combelles Pierre Combelles installera une œuvre qui éclaire et met en valeur l’histoire et la forme de ce patrimoine historique. artsvivantsaix@gmail.com +33 6 68 33 85 94 https://www.artsvivantsaix.com/ Ordinairement sources de lumière lorsque la nuit s’étend sur nos rues, les lanternes de ville furent détournées de leur fonction d’éclairage urbain lors de la révolution française pour servir aux exécutions sommaires par pendaison. C’est à partir de cet usage surprenant, contemporain du monument Joseph Sec, que l’installation La nuit moins noire que l’homme entend livrer une expérience sensible, critique et poétique des excès de la vindicte populaire. Monument Joseph Sec 8 avenue Pasteur Aix-en-Provence

