La nuit magique au Bois Joli à Ault Ault, 2 avril 2022, Ault.

La nuit magique au Bois Joli à Ault Ault

2022-04-02 21:00:00 – 2022-04-02 23:00:00

Ault Somme Ault

Et si on visitait de nuit un petit bois magique, le Bois Joli à Ault. L’occasion de perdre ses repères et de découvrir ce petit bois étonnant en utilisant le moins de lumière possible pour habituer vos yeux à l’obscurité et voir le monde différemment. Ce sera aussi l’occasion de découvrir les arbres remarquables qui s’y trouvent et leurs légendes en compagnie de Loïc Jugue (auteur du site reconnaitre-les-arbres.fr) et peut-être aurons-nous la chance d’entendre la chouette hulotte qui fréquente régulièrement ce bois ! Un moment magique à vivre absolument.

Et si on visitait de nuit un petit bois magique, le Bois Joli à Ault. L’occasion de perdre ses repères et de découvrir ce petit bois étonnant en utilisant le moins de lumière possible pour habituer vos yeux à l’obscurité et voir le monde différemment. Ce sera aussi l’occasion de découvrir les arbres remarquables qui s’y trouvent et leurs légendes en compagnie de Loïc Jugue (auteur du site reconnaitre-les-arbres.fr) et peut-être aurons-nous la chance d’entendre la chouette hulotte qui fréquente régulièrement ce bois ! Un moment magique à vivre absolument.

c.lahmek@pixiflore.fr

Et si on visitait de nuit un petit bois magique, le Bois Joli à Ault. L’occasion de perdre ses repères et de découvrir ce petit bois étonnant en utilisant le moins de lumière possible pour habituer vos yeux à l’obscurité et voir le monde différemment. Ce sera aussi l’occasion de découvrir les arbres remarquables qui s’y trouvent et leurs légendes en compagnie de Loïc Jugue (auteur du site reconnaitre-les-arbres.fr) et peut-être aurons-nous la chance d’entendre la chouette hulotte qui fréquente régulièrement ce bois ! Un moment magique à vivre absolument.

Pixiflore

Ault

dernière mise à jour : 2022-02-14 par