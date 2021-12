Mézy-sur-Seine Bibliothèque de Mézy-sur-Seine Mézy-sur-Seine, Yvelines La Nuit, Le Jour, L’Amour Toujours Bibliothèque de Mézy-sur-Seine Mézy-sur-Seine Catégories d’évènement: Mézy-sur-Seine

Yvelines

La Nuit, Le Jour, L’Amour Toujours Bibliothèque de Mézy-sur-Seine, 22 janvier 2022, Mézy-sur-Seine. La Nuit, Le Jour, L’Amour Toujours

Bibliothèque de Mézy-sur-Seine, le samedi 22 janvier 2022 à 18:30 Venir avec un conte, une nouvelle, un poème de son choix.

L’amour inspirera nos conteurs et conteuses émérites. Bibliothèque de Mézy-sur-Seine Place Paul-Bargeton 78250 Mézy-sur-Seine Mézy-sur-Seine Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-22T18:30:00 2022-01-22T19:30:00

Détails Catégories d’évènement: Mézy-sur-Seine, Yvelines Autres Lieu Bibliothèque de Mézy-sur-Seine Adresse Place Paul-Bargeton 78250 Mézy-sur-Seine Ville Mézy-sur-Seine lieuville Bibliothèque de Mézy-sur-Seine Mézy-sur-Seine