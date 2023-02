LA NUIT LABYRINTHE Pauline Laidet THEATRE DE VENISSIEUX, 5 avril 2023, VENISSIEUX.

La Machinerie : LIC 1058577/578/579 TEXTE DE PAULINE LAIDET – Sur une commande de la Comédie de Saint-Étienne Pauline Laidet (Saint-Étienne) Théâtre Dès 8 ans Durée: 1h Morphée et Le Hibou sont inséparables. Ils ont inventé un système pour entrer dans les cauchemars des enfants qui n’arrivent pas à se défaire de leurs peurs nocturnes. Seul Le Hibou, peut emprunter ce chemin mystérieux qui mène au cœur du sommeil paradoxal, là où naissent les rêves et les cauchemars. Sa mission est de comprendre d’où viennent les peurs du rêveur pour les désamorcer. Cette nuit-là, Le Hibou est envoyé dans le cauchemar de Rosalie, onze ans. Ce qu’il y découvre est étonnant: Rosalie cache dans son cauchemar un monstre qu’elle protège et qui fait particulièrement peur au Hibou. Il va alors devoir comprendre quelle est la véritable terreur de Rosalie. Ensemble, ils vont découvrir comment l’affronter. Sur scène, un musicien, une comédienne et un comédien nous feront parcourir cette nuit si particulière, où le monstrueux n’est pas forcément là où on le pense et pendant laquelle les personnages mènent une enquête étrange, initiatique, dans un univers onirique et surprenant. QUARTIER LIBRE → Atelier arts plastiques Kids juste après! (A reserver auprès de La Machinerie) Texte et mise en scène: Pauline Laidet* Inspiré de la Brigade des Cauchemars, série de bande dessinée de Franck Thilliez et Yomgui (Éditions Jungle) Avec: Clément Deboeur*, Liora Jaccottet* Simon Pineau* Assistanat à la mise en scène: ElsaVerdon* Scénographie: Quentin Lugnier Création lumière: Benoît Brégeault* Création musicale: Simon Pineau* Costumes: Aude Désigaux Accessoires: Quentin Lugnier, Aude Désigaux Régie générale: Norbert Pontier Construction décor et costumes:Ateliers de la Comédie de Saint-Étienne *issu·e·s de L’École de la Comédie Production: La Comédie de Saint-Étienne, Centre dramatique national Avec le soutien du DIESE # Auvergne-Rhône-Alpes, dispositif d’insertion de L’École de la Comédie de Saint-Étienne Photo: Sonia Barcet EUR10.0 10.0 euros

THEATRE DE VENISSIEUX VENISSIEUX 8, Boulevard Gerin 69200

.2023-04-05.

