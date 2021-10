Paris Les Plateaux Sauvages île de France, Paris LA NUIT JUSTE AVANT LES FORÊTS Les Plateaux Sauvages Paris Catégories d’évènement: île de France

LA NUIT JUSTE AVANT LES FORÊTS Les Plateaux Sauvages, 8 novembre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Du 8 au 20 novembre 2021 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi de 20h à 21h15

et samedi de 17h à 18h15

payant

▼ NUIT(S) KOLTÈS ▼ Un homme parle, une nuit de pluie. Il a beaucoup couru. Il est trempé d’eau et de sueur. Il en rattrape un autre. Lui demande du feu, mais n’a pas de cigarette. Fragile et fort à la fois, il parle. Une longue phrase au souffle épique pour dire l’ordinaire, l’existence, la violence, l’exclusion. Jean-Christophe Folly incarne ce poème de lumière. Une parole combative, physique, irrésistible, qui percute notre corps et ses failles. Texte Bernard-Marie Koltès Mise en scène Matthieu Cruciani Assistanat à la mise en scène Maëlle Dequiedt Musique Carla Pallone Scénographie Nicolas Marie Costumes Marie La Rocca Lumières Kelig Le Bars Avec Jean-Christophe Folly Spectacles -> Théâtre Les Plateaux Sauvages 5 rue des Plâtrières Paris 75020

2 : Ménilmontant (478m) 2, 3 : Père Lachaise (606m)

Contact :Les Plateaux Sauvages 0183755570 info@lesplateauxsauvages.fr https://lesplateauxsauvages.fr/ https://www.facebook.com/lesplateauxsauvages https://twitter.com/LPSauvages reservation@lesplateauxsauvages.fr Spectacles -> Théâtre

