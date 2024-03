La nuit internationale de la chauve-souris à La Taurelle Saint-Zacharie, vendredi 30 août 2024.

La nuit internationale de la chauve-souris à La Taurelle Saint-Zacharie Var

Découvrir les chauves-souris dans leur milieu naturel , sur le site de la Taurelle.

À l’occasion de la 28e nuit internationale de la chauve-souris, le temps d’une soirée, baladez-vous à la tombée de la nuit en milieu naturel et tendez l’oreille ou l’appareil pour écouter les chauves-souris et découvrir toutes les singularités de ces mammifères étonnants et méconnus.

Découvrez aussi les menaces qui pèsent sur les chiroptères et les actions de préservation mises en place pour les préserver dans le Parc naturel régional de la Sainte-Baume, avec Gaëtan, en gestion de cet espace naturel. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-30 19:30:00

fin : 2024-08-30 21:00:00

Saint-Zacharie 83640 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur contact@provenceverteverdon.fr

L’événement La nuit internationale de la chauve-souris à La Taurelle Saint-Zacharie a été mis à jour le 2024-03-21 par Parc Naturel Régional de la Sainte-Baume