LA NUIT INTERNATIONALE DE LA CHAUVE-SOURIS 2021 Pézenas, 3 septembre 2021, Pézenas.

LA NUIT INTERNATIONALE DE LA CHAUVE-SOURIS 2021 2021-09-03 18:00:00 – 2021-09-03

Pézenas Hérault Pézenas

La « Nuit internationale de la chauve-souris » est un événement international avec 40 pays européens qui y participent.

Pour sa 25ème édition, de nombreuses animations sont organisées aux 4 coins de la France pendant tout l’été afin de satisfaire tous les curieux (https://www.nuitdelachauvesouris.com).

Sur le territoire de l’Agglo Hérault Méditerranée, elle est organisée par le service Biodiversité – Espaces naturels de la Communauté d’Agglomération Hérault Méditerranée.

Elle aura lieu le vendredi 3 septembre 2021 à Pézenas, en partenariat avec le Groupe Chiroptères Languedoc-Roussillon, la Ville de Pézenas et l’Office de Tourisme Cap d’Agde Méditerranée.

L’objectif de cette soirée est la présentation et la sensibilisation du public au monde des chauves-souris, en le faisant participer de façon ludique et conviviale.

Une première partie en salle au domaine Monplézy (port du masque obligatoire et respect des distanciations sociales) :

– A partir de 18h00 : Accueil des participants

– 18 h 15 : Jeu « Chauve qui peut ! »

– 18h45 : Projection du film « Une vie de Grand Rhinolophe », de Tanguy Stoecklé, suivi d’un temps d’échange

– 19h45 : Repas tiré du sac en attendant le coucher du soleil, avec des boissons et produits locaux offerts par la Communauté d’Agglomération Hérault Méditerranée

– Déplacement sur site propice à proximité du Domaine

– Ecoute des chauves-souris au détecteur d’ultrasons et les voir évoluer dans leur milieu naturel.

Le port du masque sera obligatoire. Du gel hydroalcoolique sera mis à votre disposition.

INFOS PRATIQUES

RDV le vendredi 3 septembre 2021, à partir de 18h00, au Domaine Monplézy, Chemin mère des fontaines 34120 Pézenas

– Places limitées à 20 personnes maximum

– Animation gratuite et réservation obligatoire auprès du Bureau d’Informations Touristiques au 04.67.98.36.40.

Prévoir :

o Un masque

o Une lampe frontale par personne,

o Des chaussures fermées et des vêtements chauds

o Un pique-nique et de l’eau

Le déroulé de l’animation ainsi que le nombre de participants seront susceptibles d’évoluer selon l’évolution de la crise sanitaire et les mesures à appliquer.

INFORMATIONS POUR LE PUBLIC & RESERVATIONS :

OFFICE DE TOURISME CAP D’AGDE MÉDITERRANÉE

BUREAU D’INFORMATION TOURISTIQUE DE PÉZENAS

04.67.98.36.40 – www.capdgade.com

pezenas@capdagde.com

dernière mise à jour : 2021-08-24 par OT CAP D’AGDE MEDITERRANEE