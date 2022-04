LA NUIT EUROPÉENNE DES MUSÉES Toulouse Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Cette année marquera la 18e édition de l'événement. Depuis son lancement en 2005, la Nuit européenne des musées attire, chaque année, un public nombreux dans un nombre croissant de musées. Au programme : visites commentées et éclairées, parcours ludiques, ateliers, projections, dégustations, spectacles… La nuit européenne des musées c'est le moment où de nombreux musées ouvriront gratuitement leurs portes partout en France et en Europe de la tombée de la nuit jusqu'à minuit ! http://nuitdesmusees.culture.gouv.fr/l-evenement/la-18e-edition

