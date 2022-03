La Nuit Européenne des Musées – Soirée Slam avec PoiSon d’Avril Beaufort-en-Anjou, 14 mai 2022, Beaufort-en-Anjou.

La Nuit Européenne des Musées – Soirée Slam avec PoiSon d’Avril Beaufort-en-Anjou

2022-05-14 20:30:00 – 2022-05-14

Beaufort-en-Anjou Maine-et-Loire Beaufort-en-Anjou Maine-et-Loire Pays de la Loire

Après plusieurs rencontres et ateliers avec les jeunes du territoire, le slameur PoiSon d’Avril nous offre une soirée autour des mots. Les œuvres de Richard Rak sont une invitation à un voyage imaginaire immobile. Deux groupes d’adolescents ont été invités à rencontrer l’artiste au printemps et écrire des textes sur mesure.

Ce temps de restitution sera l’occasion d’entendre les mots des jeunes mais aussi du slameur au cœur des collections du musée et de l’exposition temporaire.

Après plusieurs rencontres et ateliers avec les jeunes du territoire, le slameur PoiSon d’Avril nous offre une soirée autour des mots. Les œuvres de Richard Rak sont une invitation à un voyage imaginaire immobile. Deux groupes d’adolescents ont été invités à rencontrer l’artiste au printemps et écri

info@3museesinsolitesenanjou.com +33 6 23 88 24 56 https://3museesinsolitesenanjou.com/

Après plusieurs rencontres et ateliers avec les jeunes du territoire, le slameur PoiSon d’Avril nous offre une soirée autour des mots. Les œuvres de Richard Rak sont une invitation à un voyage imaginaire immobile. Deux groupes d’adolescents ont été invités à rencontrer l’artiste au printemps et écrire des textes sur mesure.

Ce temps de restitution sera l’occasion d’entendre les mots des jeunes mais aussi du slameur au cœur des collections du musée et de l’exposition temporaire.

Beaufort-en-Anjou

dernière mise à jour : 2022-03-10 par