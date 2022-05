La Nuit Européenne des Musées Saintes-Maries-de-la-Mer Saintes-Maries-de-la-Mer Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Saintes-Maries-de-la-Mer

La Nuit Européenne des Musées Saintes-Maries-de-la-Mer, 14 mai 2022, Saintes-Maries-de-la-Mer. La Nuit Européenne des Musées Route d’Arles Musée de la Camargue Saintes-Maries-de-la-Mer

2022-05-14 – 2022-05-14 Route d’Arles Musée de la Camargue

Saintes-Maries-de-la-Mer Bouches-du-Rhône Saintes-Maries-de-la-Mer Nuit européenne des musées de 19h00 à 00h00 Au musée de la Camargue.

– A 19h : visite guidée de l’exposition aux Origines de la Camargue sur inscription au 04.90.97.10.82

-A 20h30 : Grupo Mosaiko, musique d’Amerique du Sud, accès libre dans la limite des places disponibles. musee@parc-camague.fr +33 4 90 97 10 82 https://www.museedelacamargue.com/ Nuit européenne des musées de 19h00 à 00h00 Au musée de la Camargue.

– A 19h : visite guidée de l’exposition aux Origines de la Camargue sur inscription au 04.90.97.10.82

-A 20h30 : Grupo Mosaiko, musique d’Amerique du Sud, accès libre dans la limite des places disponibles. Route d’Arles Musée de la Camargue Saintes-Maries-de-la-Mer

dernière mise à jour : 2022-05-09 par Office de Tourisme des Saintes Maries de la Mer Provence Tourisme / Office de Tourisme des Saintes Maries de la MerProvence Tourisme / Office de Tourisme des Saintes Maries de la Mer

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Saintes-Maries-de-la-Mer Autres Lieu Saintes-Maries-de-la-Mer Adresse Route d'Arles Musée de la Camargue Ville Saintes-Maries-de-la-Mer lieuville Route d'Arles Musée de la Camargue Saintes-Maries-de-la-Mer Departement Bouches-du-Rhône

La Nuit Européenne des Musées Saintes-Maries-de-la-Mer 2022-05-14 was last modified: by La Nuit Européenne des Musées Saintes-Maries-de-la-Mer Saintes-Maries-de-la-Mer 14 mai 2022 Bouches-du-Rhône Saintes-Maries-de-la-Mer

Saintes-Maries-de-la-Mer Bouches-du-Rhône