La Nuit Européenne des Musées Périgueux, samedi 18 mai 2024.

La Nuit Européenne des Musées Périgueux Dordogne

En partenariat avec le Sans Réserve, les Conservatoires Municipal et Départemental, l’association JAGAS, la Cie la Cerise sur le gâteau, la Cie Lazzi Zanni et l’association Structure, l’équipe du MAAP vous propose de 19h à minuit un évènement plein de surprise avec du théâtre, de la musique, de la danse, des jeux, des expositions et des pâtisseries à déguster sans modération !

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-18 13:00:00

fin : 2024-05-18 18:00:00

22 Cours Tourny

Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine

