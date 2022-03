La Nuit Européenne des Musées Périgueux Périgueux Catégories d’évènement: Dordogne

Périgueux Dordogne EUR 4 6 NUIT DES MUSEES au MAAP

Samedi 14 mai 2022 de 19h à 24h

Entrée gratuite

En partenariat avec Le Sans Réserve, La Visitation, Le centre social et culturel L’arche et JAGAS (Jeunes adolescents du Gour de l’Arche solidaires), l’équipe du MAAP vous propose : Une nuit pleine de surprise avec du théâtre, de la danse, de la musique, une chasse au trésor, des expositions et des pâtisseries à déguster sans modération !

