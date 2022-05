La Nuit Européenne des musées Oloron-Sainte-Marie Oloron-Sainte-Marie Catégories d’évènement: Oloron-Sainte-Marie

Pyrénées-Atlantiques

La Nuit Européenne des musées Oloron-Sainte-Marie, 14 mai 2022, Oloron-Sainte-Marie. La Nuit Européenne des musées Oloron-Sainte-Marie

2022-05-14 – 2022-05-14

Oloron-Sainte-Marie Pyrénées-Atlantiques EUR 0 0 A l’occasion de la nuit des musées, le jardin Public devient un musée éphémère, à consommer sans modération. Au menu en cette fin de journée, un zeste d’art et d’histoire, un soupçon d’anecdote et une farandole de bonne humeur en compagnie des Accords’Léon !

Une visite commentée, un concert animé : tous les ingrédients pour passer une bonne soirée ! Au programme :

17h30 : visite commentée du Musée éphémère en compagnie d’une guide conférencière au Jardin public, 4 oeuvres choisies parmi les collections seront présentées au Jardin Public.

18h30 : pot chantant et concert avec Les Accords’Léon, au Jardin Public. Envie d’une chanson en particulier? Passez commande, les musiciens seront ravis de la mettre au dessert !

Oloron-Sainte-Marie

