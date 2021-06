Nantes Musée Jules Verne Loire-Atlantique, Nantes La Nuit Européenne des musées Musée Jules Verne Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

À l'occasion de la Nuit des musées, profitez d'un accès libre au musée Jules Verne pour découvrir l'exposition « Jules verne – L'Extraordinaire voyage à Nantes », puis prolongez votre visite dans le jardin. Nouvellement aménagé, il s'illumine le temps d'une soirée pour une plongée nocturne dans un écrin végétal exotique inspiré des romans de Jules Verne.

