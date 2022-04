La nuit européenne des musées musée des sapeurs pompiers de Loire Atlantique Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

La nuit européenne des musées

musée des sapeurs pompiers de Loire Atlantique, le samedi 14 mai à 20:00

Venez découvrir 300 ans d’histoire des sapeurs pompiers de Loire Atlantique

Gratuit

musée des sapeurs pompiers de Loire Atlantique 37 rue du maréchal joffre 44000 Nantes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T20:00:00 2022-05-14T23:59:00

