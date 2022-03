La nuit Européenne des musées Martigues Martigues Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Martigues

La nuit Européenne des musées Martigues, 14 mai 2022, Martigues. La nuit Européenne des musées Ferrières Boulevard du 14 juillet Martigues

2022-05-14 – 2022-05-14 Ferrières Boulevard du 14 juillet

Martigues Bouches-du-Rhône Au programme : ateliers, visite commentée de l’exposition “Ziem et l’Italie” (à découvrir du 16 février au 18 septembre 2022), concert…



La Nuit européenne des musées a été créée, en 2005, par le Ministère français de la Culture et de la Communication.

Elle permet aux visiteurs de visiter les musées participants, de nuit, gratuitement, en reculant la contrainte horaire de la fermeture. A l’occasion de la nuit des Musées, profitez des collections, de l’exposition en cours et passez un moment agréable en famille ou entre amis. musee@ville-martigues.fr +33 4 42 41 39 60 http://www.nuitdesmusees.culture.fr/ Au programme : ateliers, visite commentée de l’exposition “Ziem et l’Italie” (à découvrir du 16 février au 18 septembre 2022), concert…



La Nuit européenne des musées a été créée, en 2005, par le Ministère français de la Culture et de la Communication.

Elle permet aux visiteurs de visiter les musées participants, de nuit, gratuitement, en reculant la contrainte horaire de la fermeture. Ferrières Boulevard du 14 juillet Martigues

dernière mise à jour : 2022-02-21 par

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Martigues Autres Lieu Martigues Adresse Ferrières Boulevard du 14 juillet Ville Martigues lieuville Ferrières Boulevard du 14 juillet Martigues Departement Bouches-du-Rhône

Martigues Martigues Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/martigues/

La nuit Européenne des musées Martigues 2022-05-14 was last modified: by La nuit Européenne des musées Martigues Martigues 14 mai 2022 Bouches-du-Rhône Martigues

Martigues Bouches-du-Rhône