Lunéville Meurthe-et-Moselle Laissez-vous emporter par la magie de la nuit au musée du château de Lunéville !

Pour la première fois, le château participe à cet évènement européen nocturne dont la 18e édition se tiendra le samedi 14 mai 2022. Le temps d’une soirée, entre 19h30 et 22h30, nous vous invitons à découvrir gratuitement, dans une ambiance lumineuse insolite les richesses du musée du château installé dans le commun Nord. En préambule, de 18h30 à 19h30 : participez, dans les salles du musée, à une « murder party » grandeur nature (places très limitées – Informations détaillées à venir). Entrée libre – Commun Nord du Château de Lunéville. Place de la 2ème DC Château de Lunéville – Commun nord Lunéville

