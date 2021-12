Châtellerault Le Grand Atelier - musée d'art et d'industrie Châtellerault, Vienne LA NUIT EUROPEENNE DES MUSÉES Le Grand Atelier – musée d’art et d’industrie Châtellerault Catégories d’évènement: Châtellerault

La compagnie poitevine Le Bruit du frigo travaille à la rencontre de la marionnette sous toutes ses formes. A l’invitation du Grand Atelier elle a créé une petite forme de théâtre d’ombres directement inspiré par l’univers poétique de cet espace et met en jeu quelques répliques d’ombre créées par Rodolphe Salis. A l’issue de la représentation, Mathilde Landreau et Régis Roudier, interprètes, vous invitent à découvrir l’envers du décor et à passer derrière le castelet d’ombres. [Plus d’information sur le Pass sanitaire](https://www.ville-chatellerault.fr/pass-sanitaire)

Entrée gratuite. Réservation obligatoire. Pass sanitaire obligartoire.

Dans le cadre de la Nuit des Musées, le Grand Atelier, musée d’art et d’industrie vous propose un spectacle de théâtre d’ombres au cabaret du Chat Noir. Le Grand Atelier – musée d’art et d’industrie 3 rue Clément Krebs 86100 Châtellerault Châtellerault La Renaitrie Vienne

2022-05-21T19:00:00 2022-05-21T19:30:00;2022-05-21T20:00:00 2022-05-21T20:30:00;2022-05-21T21:00:00 2022-05-21T21:30:00;2022-05-21T22:00:00 2022-05-21T22:30:00

