LA NUIT EUROPÉENNE DES MUSÉES Épinal, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Épinal. LA NUIT EUROPÉENNE DES MUSÉES 2021-07-03 – 2021-07-03 Musée départemental d’art ancien et contemporain 1 place Lagarde

Épinal Vosges Profitez de cette soirée spéciale dédiée à tous les amoureux des musées pour partir à la découverte du parcours temporaire « Le Moyen Âge au MUDAAC », voir de vos propres yeux comme cette époque est aussi fascinante que méconnue, et visiter l’exposition « Vestiges oniriques » consacrée au travail de l’illustrateur et peintre de l’imaginaire, Julien Delval, dans le cadre des Imaginales 2021.

Tout au long de votre promenade sous les étoiles, participez à des histoires au coin du feu, à des quiz, ou testez votre créativité autour d’un atelier de conception d’affiches. Partagez vos réalisations sur Instagram avec le hashtag : #mudaacndm21 . CD88-JL dernière mise à jour : 2021-06-21 par

