Pour cette nouvelle édition de la Nuit européenne des musées, laissez-vous transporter entre jazz et java dans l’univers du pianiste Sébastien Paindestre et de l’accordéoniste Myriam Joly, où la note bleue du piano rejoint la mélodie sortant du soufflet autour d’une histoire racontée à plusieurs voix et trouvant la voie de l’unisson.

Des visites flash seront également proposées au public, de 20h à minuit, pour partir à la (re)découverte des collections permanentes et traverser les époques et périodes, de la Préhistoire à l’art du 21ème siècle.

Avec Myriam Joly (accordéon) et Sébastien Paindestre (piano)

Interventions musicales à 20h30, 21h30, 22h30 et 23h30 (durée : 15 minutes)

Visites flash : à 20h, 21h, 22h et 23h (durée : 15 minutes)

+33 3 29 82 20 33 https://mudaac.vosges.fr/

© MUDAAC – Épinal, cliché C. Philippot.

